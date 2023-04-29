Наша удивительная планета: тысячелетний коралловый риф и сказочный лес Халлербос в Бельгии

Самый известный цветочный сад Нидерландов распахнул свои ворота перед посетителями. Здесь снова зацвели тюльпаны и другие цветы. Впрочем, гостей пускают меньше, чем раньше.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

ООН обновила свой прогноз о том, когда Индия обгонит Китай по численности населения. Изначально считали, что это произойдёт в апреле. Теперь же срок сдвинули к середине года.

Пожилых женщин в Соуэто в ЮАР учат плавать в бассейне. Занятия для них организовал местный тренер, чтобы они могли укрепить здоровье и побороть страх перед водой.

Самый маленький музей в мире, возможно, находится в столице Перу. Там один местный археолог-самоучка уже много десятилетий исследует останки народа колли. Их он и выставил в своей экспозиции. Давайте посмотрим... В Перу во время раскопок нашли уже вторую ванну инков. Предполагают, что её возраст около 500 лет. А использовали её для религиозных ритуалов. Эквадорские учёные нашли коралловый риф, которому тысячи лет. Он расположен рядом с Галапагосскими островами. Чего особенного в этом открытии, узнаем сейчас…

Тем временем американские учёные разрабатывают дрон-птицу, который смог бы внедриться в стаю пернатых. Цель исследования – помочь авиационной промышленности.

Самый известный цветочный сад Нидерландов распахнул свои ворота перед посетителями. Здесь снова зацвели тюльпаны и другие цветы. Впрочем, гостей пускают меньше, чем раньше.

Миллионы туристов каждый год приезжают в Грузию ради её прекрасных пейзажей, а также уникальной кухни. И главной звездой на кулинарном небе страны остаются хинкали. Как и с чем их едят – давайте узнаем…

В знаменитый лес Халлербос в Бельгии снова устремляются туристы. Там, под многовековыми буками, огромным синим ковром раскинулись цветущие колокольчики.

Македонский художник превращает обувь в произведения искусства, украшая её картинами. Его мастерская выполнила заказы для сотен знаменитостей.

В Калифорнии появился дом Барби в реальную величину. Это музей, в котором можно не просто узнать историю знаменитой игрушки, но и полностью погрузиться в детство.