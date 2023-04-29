Наша удивительная планета: тысячелетний коралловый риф и сказочный лес Халлербос в БельгииМарина Табейкина: о мужской психологии, или Некритичные отношения в семье
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.23 13:35

Наша удивительная планета: тысячелетний коралловый риф и сказочный лес Халлербос в Бельгии

Самый известный цветочный сад Нидерландов распахнул свои ворота перед посетителями. Здесь снова зацвели тюльпаны и другие цветы. Впрочем, гостей пускают меньше, чем раньше.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

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Самый маленький музей в мире, возможно, находится в столице Перу. Там один местный археолог-самоучка уже много десятилетий исследует останки народа колли. Их он и выставил в своей экспозиции. Давайте посмотрим... В Перу во время раскопок нашли уже вторую ванну инков. Предполагают, что её возраст около 500 лет. А использовали её для религиозных ритуалов. Эквадорские учёные нашли коралловый риф, которому тысячи лет. Он расположен рядом с Галапагосскими островами. Чего особенного в этом открытии, узнаем сейчас…

Тем временем американские учёные разрабатывают дрон-птицу, который смог бы внедриться в стаю пернатых. Цель исследования – помочь авиационной промышленности.

Самый известный цветочный сад Нидерландов распахнул свои ворота перед посетителями. Здесь снова зацвели тюльпаны и другие цветы. Впрочем, гостей пускают меньше, чем раньше.

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В знаменитый лес Халлербос в Бельгии снова устремляются туристы. Там, под многовековыми буками, огромным синим ковром раскинулись цветущие колокольчики.

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