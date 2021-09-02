Нашемолоко - продукция без консервантов, без добавок, там только молоко

Молочными продуктами торговой марки «Тулома» уже сложно удивить северного покупателя - качество этого товара давно проверено временем и положительными отзывами потребителей. Буквально несколько месяцев назад на прилавках магазинов появилось #Нашемолоко.

В больших сетевых магазинах ассортимент товара настолько большой, что буквально глаза разбегаются. Найти на прилавках качественный, недорогой и проверенный продукт – задача не из простых. Под все эти критерии попадает местная молочка, производимая сельхозпредприятием «Тулома». Совсем недавно совместно с магазинами федеральной сети производитель запустил проект, цель которого создать доступное для населения #Нашемолоко, в качестве которого сомневаться не приходится.

Светлана Доголева, директор сельскохозяйственного предприятия «Тулома»: «Наша продукция без консервантов, без добавок, там только молоко и больше ничего. Мы отвечаем за качество сырья, потому что сырое молоко мы производим сами. Здесь вы не найдёте ни сухого молока, ни растительных жиров, ничего. Я для своей семьи покупаю только молоко туломское и не потому, что я директор, а потому, что знаю из чего оно производится»

Под брендом #Нашемолоко можно найти три социальных товара - двухпроцентное молоко, однопроцентный кефир и обезжиренный творог. На полках холодильников они долго не задерживаются.

Татьяна Маркова, покупатель: «Не первый год уже берём, привыкли. Никогда не подводило. Всегда свежее, вкусное».

Такие проекты должны и будут развиваться в Заполярье. К слову, «Тулома» получит из резервного фонда правительства субсидию - более 31 миллиона рублей.