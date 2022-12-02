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Нашему земляку необходима наша поддержка

Ранее редакция «Арктик-ТВ» рассказывала историю мурманского мальчика Владислава Денисова. У ребёнка идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени. Сейчас Владислав и его мама Наталья находятся на лечение в Израиле.

Ранее редакция «Арктик-ТВ» рассказывала историю мурманского мальчика Владислава Денисова. У ребёнка идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени. Сейчас Владислав и его мама Наталья находятся на лечение в Израиле.

Владиславу 14 лет, раньше он был активным парнем, который увлекался футболом. Как и все ребята ходил в школу, общался со сверстниками. Все изменилось в ноябре прошлого года.

Диагноз врачи поставили не сразу, но после выяснилось, что у мальчика идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени. Это, когда костный мозг теряет способность производить все остальные клетки крови. Недостаточное количество лейкоцитов ослабляет иммунитет.

В России донора не нашлось, после сбора средств Владислав и его мама Наталья улетели на лечение в израильской клинику.

Наталья Денисова, мама Владислава: «Мы приходим в дневной стационар, ложимся в боксе, где Владу капают лекарства 8 часов. Подключают антибиотики, следят за его давлением, температурой, сатурацией. В общем, он под полным контролем и наблюдением».

В Израиле семья находится с 23 октября этого года. С момента приезда в страну Владиславу не переливают кровь и тромбоциты.

Напомним, в России для поддержания состояния ребёнку проводили еженедельное переливание в Мурманской детской больнице. Сейчас нет температуры, но показатели крови также остаются низкими.

Лечащий доктор, профессор Степенски включил в терапию новые препараты, но когда семья вернётся домой, неизвестно.

Наталья Денисова, мама Владислава: «Мы не знаем сколько пробудим в клинике Израиля. Так как Владислав, несмотря на свой внешний вид, остается очень слаб и у него низкие показатели крови, все будет зависеть, как подействует терапия и понадобится ли нам трансплантация костного мозга».

В случае, если терапия не поможет, ребёнку лечащий врач проведёт изначально запланированную трансплантацию костного мозга, которая для Владислава станет последним шансом. В соответствии с этим сумма сбора увеличивается на стоимость иммуносупрессивной терапии.

Помогает в сборе средств благотворительный фонд «Алёша». Его представители полностью координируют все процессы взаимоотношений с семьей, с клиникой. Главная задача, чтобы ребёнок получил лечение максимально оперативно.

Алексей Зиновьев, президент Благотворительного фонда «Алёша»: «Всего необходимо собрать около 19 млн 400 тысяч, но на данный момент уже осталось собрать чуть меньше 3 млн рублей для того, чтобы помочь Влад. У нас открыт специальный счёт. Можно выбрать пожертвования с помощью смс на короткий номер 9112, можно сделать пожертвование картой на сайте либо перевести средства по банковским реквизитам. В любом случае на нашем сайте алеша.фонд.ру вы можете выбрать любой удобный для вас способ пожертвования».

Владиславу Денисову очень нужна ваша помощь, чтобы помочь отправьте смс на номер 9112, указав цифрами сумму пожертвования или любым удобным способом на официальной странице Влада Денисова на сайте Благотворительного фонда «Алёша» - aleshafond.ru

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