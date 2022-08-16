Наши добровольцы в Мелитополе – из первых уст

Две недели жители нашего региона наблюдали за поездкой Данила Канатчикова в г. Мелитополь. Из Мурманской области доброволец поехал один из первых. Оказывал гуманитарную помощь жителям, общался с детьми и даже помогал котикам.

Две недели жители нашего региона наблюдали за поездкой Данила Канатчикова в г. Мелитополь. Из Мурманской области доброволец поехал один из первых. Оказывал гуманитарную помощь жителям, общался с детьми и даже помогал котикам.

Данил Канатчиков, волонтёр Молодёжной общественной организации «Молодая гвардия Единая Россия»: «Со мной вышел на связь внук одной бабушки, которая проживает на данный момент в Мелитополе, она ребёнок войны. Ей примерно 85 лет, они потеряли связь друг с другом. Бабушка симку сменила, поэтому внук не может наладить с ней связь. Мы съездили к этой бабушке по адресу, сделали видеосообщение. Её записали, отправили внуку, взяли её номер телефона, отправили её номер, чтобы связь как-то наладить».

«Молодая гвардия» каждые две недели формирует волонтёрские роты и отправляет на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья. Один из добровольцев, отправившихся для помощи жителям Донбасса, был и Данил Канатчиков. Он занимается добровольчеством уже 12 лет, но даже такой стаж не был гарантией, что поездка состоится.

Алена Адамсон, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единая Россия» Мурманской области: «Попасть туда не так-то просто. Одного желания недостаточно, нужно, во-первых, быть на хорошем счету, как доброволец. Нужно проявлять свою активность и гражданскую позицию в соцсетях. Первого встречного и любого желающего не пошлют. А Даня у нас известный доброволец, известный волонтёр, активист, педагог. Вопросов о его направлении вообще никаких не возникло».

Перед волонтёрами стояла задача обеспечивать работу гуманитарного центра в Запорожской области. Активисты каждый день раздавали по 700 продуктовых наборов. Помимо этого, развозили по адресам гуманитарную помощь, помогали детям в больнице, взаимодействовали с многодетными семьями, помогали животным. И на этом фронт работ не заканчивался.

Данил Канатчиков, волонтёр Молодёжной общественной организации «Молодая гвардия Единая Россия»: «Из Мурманской области я ездил один. У нас ребята были из различных регионов. Это Москва, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область была. Со всей России ребята были. На территорию Мелитополя приехала команда из 10 человек».

После поездки Данила стали расспрашивать, как стать добровольцем. Одно из условий: возраст – не младше 21. Также добровольцами могут стать и девушки от 26 лет, которые должны иметь образование педагога либо психолога.