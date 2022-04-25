«Наши корни». Мурманская пельменная стала одной из площадок для всероссийской акции «День с поваром»

Флешмоб, затронувший 40 регионов страны, - это часть проекта Российского движения школьников «Шеф в школе». Участники кулинарного ликбеза - ученики не только образовательных учреждений столицы Заполярья, но и других городов региона.

Лада Черепанова, школьница, ЗАТО Александровск: «Я приехала узнать, что-то новое, потому что пельмени я готовить не умею. Мне нравится, что из каких-то продуктов можно сделать шедевр».

Школьница из ЗАТО Александровск Лада Черепанова уже успела поучаствовать в федеральном чемпионате «Ворлдскилс». Там она заняла почётное второе место и безумно этому рада. Более того, Лада планирует стать поваром после окончания школы и считает, что мастер-класс от бренд-шефа из мурманской пельменной - как нельзя кстати.

Ксения Поташева, бред-шеф: «Мы собрали группу школьников и будем рассказывать им о том, как готовить пельмени, будем пробовать делать наши пельмени. Сегодня будут пельмени с креветками и творожным сыром. Мы всё покажем и расскажем, введём ребят в курс дела».

Бренд-шеф Ксения Поташева - автор идеи мурманской пельменной. Именно она разрабатывала меню заведения. Вместе с Викторией Орловой, идейным вдохновителем и разработчиком дизайна, они занимаются продвижением бренда.

Виктория Орлова, разработчик дизайна, бренд-маркетолог: «Есть огромный тур-поток, который всё больше развивается, но нет продукта, который именно наш – русский, национальный, который прописан у нас в ДНК. Все мы, наверное, помним, что у нас у каждого в альбоме есть такая фотография, где мы сидим семьёй и лепим пельмени. Поэтому мы решили, что пойдём именно в наши национальный традиции, в наши корни, будем это развивать и пропагандировать, потому что пельмени - это вкусно!».

Участники Российского движения школьников «Шеф в школе» могут стать лучшими гидами по гастрономической карте своего региона. Ведь туризм и гостеприимство открывают много новых возможностей для самореализации.