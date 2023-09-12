Наши лоси - 500 килограммов живой массы и всё это на растительном корме

Сотрудники Лапландского заповедника поделились кадрами, на которых запечатлены лоси.

Видео получено с фотоловушек, установленных на территории охраняемой природной зоны. Первый ролик, где сохатый подходит близко к камере в поисках еды, датирован сентябрем, а вот второй - с животными на озере - сделан ещё в июне этого года.

Лось - самый крупный представитель фауны Лапландского заповедника и Кольского полуострова. Эти создания исключительно вегетарианцы, питаются только растительными кормами. При этом достигают веса более 500 килограммов.