Наши покоряют шоу «Голос Литвы»

Уроженка Никеля Вера Прэйсас, чья девичья фамилия Федухина, стала участницей вокального шоу «Голос Литвы».

Девушка из заполярного посёлка много лет назад переехала в Норвегию, а теперь живёт в Литве. Она профессионально занимается вокалом, выступает сама, а также даёт уроки пения.

На слепом прослушивании девушка исполнила лиричную песню на английском языке и тем самым покорила сердца жюри. Трое из них повернулись к участнице. Таким образом, Вера Прэйсас продолжит участие в телешоу.