«Наши солдатики» - светлая память северян о героях Мурманска

Активных мурманчан, участвовавших в создании памятника воинам Полярной дивизии, наградили памятными знаками городской организации «Мурманск Город-Герой» и благодарственными письмами.

Идея увековечить подвиг воинов Полярной дивизии в Мурманске появилась десятилетия назад, но реализовать её всё никак не получалось. И вот, спустя много лет, два воина из бронзы украсили сквер, названный в честь легендарного воинского формирования.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Памятник, который сегодня стоит в обновленном сквере Полярной дивизии, уже живёт своей жизнью. Мне, как мурманчанину, приятно, что этот памятник уже полюбился нашим землякам, его ласково называют «наши солдатики». Это говорит о том, что памятник необходим был, памятник важен».

И сама судьба, казалось, заботилась о том, чтобы монумент стал народным - данью памяти рядовых горожан. Деньги на создание мемориала собрали, благодаря общим усилиям неравнодушных людей.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это показатель той ответственной памяти нашей перед людьми, которые город защитили в самый тяжёлый период. И действительно, мы говорим: «Наша Полярная дивизия», - потому что это мурманчане: студенты, рабочие, учителя взяли в руки оружие и защитили наш город».

Активное участие в создании памятника принимали родственники героев, отстоявших Мурманск. Один из них – Валерий Осипов. За плодотворную работу по сохранению исторической памяти о ВеликойОотечественной войне ему и другим неравнодушным гражданам вручили благодарственные письма и медали.

Валерий Осипов, председатель мурманской региональной общественной организации «Чувашский край»: «Отец у меня фронтовик. Поэтому на моих глазах вот эти фронтовики 9 мая всегда встречались, мы узнавали от них, где и кто воевал, кто, где, как был ранен. Поэтому для меня это больной вопрос. Я пока существую, наверное, вот эта патриотическая тематика будет со мной существовать всю жизнь».

В будущем возле памятника героям Полярной дивизии появится стенд с информацией о подвигах, а также продолжится работа по изучению боевого пути этого соединения.