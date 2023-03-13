Наши в Индийском океане: состав авиагруппы показал высокий уровень подготовки и выполнил все поставленные задачи

Корабельные вертолётчики с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в Индийском океане.

Лётчики выполнили полёты на противолодочное охранение отряда кораблей, вели визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск подлодок с использованием радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции. Также они ставили барьеры из гидроакустических буёв.

Ранее отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» принял участие в трёхстороннем военно-морском учении с участием боевых кораблей и судов обеспечения России, Китая и Южно-Африканской Республики.

«Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Он вооружен недосягаемыми для систем ПВО гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше.

Станислав, командир вертолёта Ка-27: «Личный состав авиагруппы показал высокий уровень подготовки и выполнил все поставленные задачи».