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Наши волонтёры вернулись из уникальной поездки на новые территории

Ребята из «Молодёжки Народного фронта» Мурманска и Санкт-Петербурга участвовали в гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и Донецкой Народной Республике.

Отправиться на новые территории, звучит на первый взгляд, пугающе. Спокойствие для людей, живущих там, давно забытое слово. Однако мурманские ребята из «Молодёжки Народного фронта» ждали возможности своими глазами увидеть, как сейчас выглядит жизнь в прифронтовых зонах. Для них это многое значит.

Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Нужно, чтобы они поняли, что мы вместе».

Всего от Мурманской области с волонтёрской миссией отправились 17 человек. В Ростове-на-Дону отряд из Заполярья прошёл специальную медицинскую подготовку: учился оказывать первую помощь, перевязку в случае ранения, в том числе и себе. Кроме того, одной из задач добровольцев была передача гуманитарной помощи. Совместными усилиями ребята подготовили к выдаче 45 автомобилей, разгрузили 20 тонн продукции и собрали более 100 единиц дополнительного оборудования для БПЛА.

Следующим этапом стало оказание помощи пожилым людям в Донецкой Народной Республике. Там перед всей командой встал спектр различных работ.

Алена Бондаренко, волонтёр «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Выезжали по адресам, делали всё то, что было нужно».

А нужна чаще всего чисто бытовая помощь: ребята пололи грядки, рубили деревья, кололи дрова, проводили уборку территорий, помогали с ремонтом.

Собранность и организованность – вот что действительно важно в условиях близости к боевым действиям. Дисциплина пригодится и вне поездки, например, в войсках. Один из участников миссии – Тимофей на днях отправится на срочную службу.

Тимофей Мальков, волонтёр «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Я был рад, что поехал туда до призыва в армию … Понял многое для себя».

Большая народная команда, как они себя называют, работает с 2017 года. Её участникам от 18 до 35 лет. Все это люди, увлеченные тем, чтобы делать мир лучше через добрые и бескорыстные дела.

Алена Бондаренко, волонтёр «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Нас возили по памятным местам … Мы узнали о том, что творили люди со своими же людьми. Это ужасно!».

Ирина Погодина, волонтёр Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Это часть нашей страны … Чтобы хоть немного понять людей, попытаться их понять».

Отделение «Молодёжки Народного фронта» есть в каждом регионе Российской Федерации, в Мурманской области к движению уже присоединились 150 человек.

 

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