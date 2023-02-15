«Наши всегда будут первыми»: в 276-й школе города Гаджиева появилось отделение «Движения Первых»

Российское движение детей и молодёжи – новая платформа, объединившая множество ярких, целеустремлённых ребят в образовательные, творческие, спортивные проекты. Одним из первых отделений «Движения Первых», открытых в Мурманской области, стала площадка в 276-й школе города Гаджиева.

Казалось бы, большие открытия и великие свершения – удел людей взрослых. Как бы ни так: миру известны тысячи случаев, когда героями становились школьники, полезные изобретения внедряли в повседневную жизнь студенты, а для маленьких детей и вовсе каждый день - открытие! За ними – яркими и смелыми – наше будущее. Для верного вектора их развития давно функционируют различные молодёжные движения. В июле прошлого года был подписан федеральный закон о российском движении детей и молодёжи, который объединил все направления под единым флагом.

Наблюдательный совет «Движения Первых» возглавил Президент страны, а в числе делегатов первого съезда был гаджиевец Егор Тумак.

Егор Тумак, участник РДДМ «Движение Первых», г. Гаджиево: «У движения есть направления, которые затронут абсолютно всех детей, все их интересы: это волонтёрство, экология, медиакоммуникации, туризм. Созданы направления, чтобы завлечь максимальное количество детей и молодёжи. В этом движении решают всё дети – от инициатив до проектов, а уже воплощают – взрослые».

Егор - абсолютный победитель конкурса «Большая перемена» 2022 года, к слову, первый чемпион состязания из Мурманской области. Парень ведёт общественно-полезную деятельность как в собственной школе, так и за её пределами. Неудивительно, что именно он и выступил с инициативой создания первичного отделения движения в образовательном учреждении. Руководство школы и учащиеся идею одобрили.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Я верю, идти первыми всегда трудно, но интересно. Мы всегда вас поддержим в любых ваших начинаниях».

На торжественном открытии первичной ячейки в городе подводников присутствовали и гости особенные – представители регионального отделения движения. Деятельность ребят под эгидой «Движения Первых» в таком стратегически важном для страны месте будет нести определённые ценности, которые молодые люди могут передавать единомышленникам, образовывая сильнейшие сплочённые команды.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых», г. Мурманск: «Цель движения – объединить инициативных ребят, которые учатся в школах и техникумах, когда они выходят за пределы школы, находятся в отрядах и спортивных объединениях, всех ребят. Дать им такую точку опоры и товарищеское плечо для реализации своих идей, своих проектов».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Любое объединение детей очень важно для них самих, для родителей, для жизни в целом. Поэтому, надеюсь, что это движение у нас будет расти, шириться, идти вперёд, а наши всегда будут первыми».

В стране продолжаются положительные перемены и создание всех необходимы условий, чтобы каждый ребёнок развивал свои способности и таланты, и в этом ребятам могут помочь различные инициативы «Движения Первых».

До конца февраля в Мурманской области откроют 38 первичных отделений организации.