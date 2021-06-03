Нашим предпринимателям есть, что показать - «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года»

Несмотря на сложные условия пандемии, мурманские предприятия продолжают развиваться. Недавно прошёл конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года», где местные фирмы смогли посоревноваться между собой за качество производимой продукции, подробности далее.

Залог успешного развития любой компании — это постоянное расширение и совершенствование продукции. Но знак качества, который так привлекает клиентов или покупателей ещё нужно заслужить. Например, участвуя в конкурсах производителей. Один из таких «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

Илья Куликов, директор ФБУ «Мурманский ЦСМ»: «Предприятия и организации могут представить свои товары и услуги, рассказать о них, значит, соответственно, это может служить, ну, определённым таким ориентиром или маяком для потребителя о том, что данный товар или услуга, которую производит или представляет то или иное предприятие – они достаточно высокого качества и потребитель может на это ориентироваться.

Многие производители, участники конкурса, давно известны не только жителям региона, но и всей страны. И тем не менее, представители предприятий уверены, что участие и победа в конкурсе помогают повысить популярность продукции.

Наталья Кравцова, представитель компании: «Это региональный этап, мы, конечно, на финальном этапе, всероссийском, брали награды. До пандемии наши пельмени вошли в лучшую сотню товаров России, мы этим гордимся».

Лауреаты конкурса смогут использовать знак «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» для продвижения, а победители смогут поучаствовать во всероссийском состязании «100 лучших товаров России».