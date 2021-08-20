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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.21 19:30

Нашим северным краем заинтересовались караванеры - люди, которые путешествуют с домами на колёсах

В Мурманск приехал Андрей Артюхов, руководитель клуба «Лига караванеров» и глава комитета по развитию автомобильного туризма и караванинга общенационального Союза индустрии гостеприимства. Мужчина на собственном опыте испытал возможности для караванинга в регионе и вынес вердикт.

Караванинг, или путешествия на фургонах, оборудованных для жизни, в Европе - достаточно популярный вид туризма. В России он тоже востребован. По информации «Лиги караванинга» у нас так путешествуют около 10 тысяч семей. И это только официально. Все они колесят по стране, посещают туристические места и делятся друг с другом информацией из поездок. Есть на карте караванинга и Мурманская область.

Андрей Артюхов, руководитель клуба «Лига караванеров»: «Есть интересные места, где уже существует современные оборудованные кемпинги. Их, скажем так, два в Мурманской области. Вот здесь кемпинговая стоянка: мы находимся на территории отеля «Огни Мурманска». Эта кемпинговая стоянка работает уже несколько лет, принимает иностранных и российских караванеров. Но есть над чем работать, есть перспективные локации для развития как дорожной инфраструктуры, так и кемпингов. Есть туристические базы, которые ждут от нас подробную информацию, как делать эти кемпинговые стоянки».

Караванеры - гости не слишком требовательные. Для кемпинга им достаточно твёрдой площадки под парковку, розетки для того, чтобы запитать дом, возможности заправить водой цистерны и цивилизованно слить содержимое биотуалета. Бизнесу, который организует такие кемпинги, караванеры со своей стороны обещают обеспечить турпоток за счёт информационной поддержки. Многое зависит и от дорожной инфраструктуры. Автодома бездорожье не любят.

Андрей Артюхов, руководитель клуба «Лига караванеров»: «Очень удивили участки дороги до Киркенеса, участок федеральной трассы. Очень хорошие, красивые, видовые. Мы отметили эти участки. Где-то есть уже площадки для отдыха с красивым видом на сопки, с красивым видом на озёра. Где-то мы будем рекомендовать сделать подобные площадки. В Норвегии очень красиво продают природу. Организуют подобные фототуры. Мы постараемся передать этот опыт и Мурманской области».

В целом Андрей Артюхов поездкой по дорогам Мурманской области остался доволен. И уверен, если продолжить развивать инфраструктуру, то желающих приехать будет много. Тем более, что интересуются регионом не только российские, но и иностранные путешественники, которые тоже с радостью посетят как Териберку, так и другие красивые места Кольского Заполярья.

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