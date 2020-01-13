Нашим землякам необходима наша поддержка

Каждый день для Ольги Прибыльновой из Полярного – это 24 часа борьбы за собственную жизнь. Из-за болезни и многочисленных операций женщина сильно потеряла в весе, а чтобы набрать нужную массу тела ей необходимы специализированное и дорогостоящее питание.

В феврале 2018 года жизнь молодой мамы из Полярного разделилась на до и после. Простое недомогание переросло в тяжелую болезнь. Но на то, чтобы отыскать причину заболевания, потребовались и время, и сложнейшее обследование.

Ольга Прибыльнова, г. Полярный: «После онколога, когда он объявил диагноз, в была шоке: это не мои анализы, может, ошиблись, не те стёкла, не так подписали, не в ту ячейку вложили, не так подписали».

Но диагноз «массивный полипоз кишечника» всё же подтвердился. Удалить полипы, не травмируя при этом орган, по словам специалистов, было просто невозможно. Хуже всего для Ольги оказалось то, что полипоз - болезнь наследственная, следом она поразила и старшего сына Вячеслава.

Ольга Прибыльнова, г. Полярный: «Поначалу, конечно, тяжело было. Плакали, спрашивали себя: «За что и почему?». Ладно, когда сама… А когда детей касается, то всё сложно».

С работой, конечно, пришлось распрощаться. Женщина стремительно теряла вес, голодные обмороки стали настигать в самых неожиданных местах – на остановке, в безлюдных переулках, в подъезде. Из-за осложнений, вызванных болезнью, Ольга может неделями не вставать с постели. Даже приготовление пищи стало для неё непосильным трудом, а содержать семью ей помогает мама. К слову, тоже инвалид.

Ольга Прибыльнова, г. Полярный: «Мне приходится постоянно сидеть на смеси, на ней вес не набрать. Гастроэнтеролог сказала, что 17 кг мне не хватает до моей массы тела».

В редкие дни без болей и тошноты Ольга с сыном стараются, как могут, жить полноценной жизнью. Вячеслав учится в колледже, а Ольга занимается воспитанием младшего ребёнка. За здоровьем Никиты она пристально наблюдает.

Ольга Прибыльнова, г. Полярный: «У моих детей, если будут дети, может быть передастся это заболевание. Поэтому о дальнейшем продолжении рода им надо будет хорошо задуматься: стоит оно или нет».

Сейчас Ольге и Славе постоянно требуются специализированные смеси для питания и технические средства реабилитации. На это и уходит львиная доля семейного бюджета. Любое, даже самое маленькое пожертвование имеет огромное значение для матери-одиночки.

Помочь можете и вы, реквизиты для перечисления средств:

СБЕРБАНК: 4276 8410 2673 1634

Моб. банк 8 996 348 04 46,

Прибыльнова Ольга Анатольевна