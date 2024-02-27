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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.24 19:30

Нашли, где «замочить» ведущему плавочки: «Пробный переезд» стартовал с Мурманска

В Мурманске начались съёмки столичного проекта. Ведущие пробуют жить за Полярным кругом и расскажут о плюсах и минусах столицы Арктики.

В Мурманск приехала съёмочная группа нашумевшего тревел-шоу. В этот раз ведущие попробуют, какого это жить в столице Заполярья?

На съемку «Пробного переезда» в городе у ребят всего четыре дня, а сам сезон будет посвящён арктическим регионам.

Алексей Мазур, продюсер программы «Пробный переезд»: «Наша программа про переезд в другие города. И для чего люди переезжают в другие города? Ответ один и простой, чтобы лучше жить. И каждый раз, когда я в Мурманске, сразу люди задают вопрос: «А при чём здесь Мурманск?». Я вам хочу сказать, что тот потенциал, который есть у Мурманска, он нереальный. Люди, которые здесь живут, мурманчане, они до конца не понимают всех возможностей, которые может дать этот город».

Съёмки проходят как в Мурманске, так и за городом. Группа пыталась пробиться даже в самое «курортное» место региона – Териберку, но из-за погодных условий дорогу закрыли.

Иван Поляков, режиссёр шоу «Пробный переезд»: «Постояли четыре часа в очереди, поняли, что мы туда и доедем. А нужно еще проехать обратно, потому что у нас съёмочные дни. Решили не рисковать. Но мы нашли, где «замочить» ведущему плавочки».

Передача все же будет не про туризм, а про жизнь в столице Арктики.

Иван Поляков, режиссёр шоу «Пробный переезд»: «У нас не совсем обычное тревел-шоу. Мы рассказываем про города не туристам, а людям, которые действительно могут сюда захотеть переехать».

Мурманск – первый город в списке Арктических регионов «Пробного переезда». Впереди Анфису Черных и Антона Зайцева ждут ещё Архангельск, Якутск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южносахалинск.

 

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