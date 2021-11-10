Нашли тела двух последних членов экипажа с затонувшего катера «Фаворит»

Они находились в трюме судна, потерпевшего крушение в начале октября в Белом море. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Напомним, трагедия в акватории Кандалакшского залива произошла 5 октября. Судно вышло из Геленджика и следовало в Мурманск. Недалеко от Кашкаранцев оно получило пробоину. Двух человек удалось спасти. Это были мужчина и женщина, их госпитализировали.

Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Тело третьего члена экипажа «Фаворита» нашли на другой день, 6 октября.

Сотрудники МЧС продолжали поиски ещё двух членов экипажа всё это время.