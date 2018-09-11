Насилие порождает насилие

Что становится причиной детской жестокости? И кто несёт ответственность за избиение в учебном заведении? Ведущие программы «Арктик-ТВ» сегодня расскажут в новом выпуске программы «Рамки закона».

Оскорбления, троллинг и избиение. Что делать, если ребёнок приходит из школы не с оценками и знаниями, а с синяками и страхом возвращаться в свой класс?

- Нужно внушать и объяснять детям, что любое действие может вызвать тяжкие последствия. Кинутый камень может лишить глаза и даже жизни, - считают эксперты.

Смотрите сегодня в 20.00 программу «Рамки закона».