Насколько автомобилисты готовы к зимнему сезону, выясняли журналисты «Вечернего Мурманска»

Насколько автомобилисты готовы к зимнему сезону, журналисты «Вечерки» вместе с сотрудниками ДПС отправились в рейд.

Недавно мурманские полицейские-кинологи со своими подопечными возвратились из Вологды. Мурманская овчарка Атака набрала максимум балов. О том, какую не положенную по уставу награду получила чемпионка, первыми узнали журналисты городской газеты.

Мурманские игры в снежки по правилам выходят на новый уровень. В грядущем сезоне состоится не один, а несколько турниров по юкигассен.

В ноябре мурманские школьники смогут бесплатно научиться играть на гитаре, писать песни, снимать видео, записывать звук, петь и выступать на публике в школе авторской песни «Наша среда». О том, как поспасть на занятия можно узнать из свежего номера «Вечерки».