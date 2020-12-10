Насколько крепкое рукопожатие у нового директора компании «МЭС» Аллы Истоминой?

Сколько получают кочегары? Где компания строит новую котельную? Корреспонденты телередакции «Арктик-ТВ» вслед за руководителем компании проехались по объектам североморского филиала АО «Мурманэнергосбыт».

Алла Истомина - первая женщина-руководитель крупнейшего теплоэнергетического предприятия Заполярья. Более четырёх десятков котельных и тысячи километров сетей по всей Мурманской области от Баренцева моря до Белого. За один день всё это хозяйство не объедешь. А чтобы познакомиться со всеми сотрудниками лично, потребуется ни один год - ведь на предприятии трудится более 4 тысяч человек – примерно столько же живет в Умбе или Молочном. Не многим больше население и третьего Североморска, куда сегодня приехала Алла Истомина. Новый директор кабинету предпочитает производство, а с рабочими всегда здоровается за руку.

Павел Севастьянов машинист котлов: «Зашла, за руку поздоровалась».

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО « МЭС»: «Для меня это нормально. Во-первых, мы производственники и хочется личного контакта. Мне кажется, людям приятно».

Кроме технических характеристик котлов и насосов руководитель интересуется бытовыми условиями в котельных. Они в настоящий момент очень скромные, впрочем, как и зарплаты персонала.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО « МЭС»: «Я знакомлюсь, нахожусь в процессе. Средняя заработная плата 50 тысяч, а у рабочих 40. Мы отстаем в целом по отрасли. Много помещений, которые надо отремонтировать, хорошо бы было вернуться к программе «Уют - на производство».

Всего в Североморском филиале компании 11 котельных – большие мазутные, как эта, или маленькие – угольные, как в старом Росляково, где до сих пор используют ручной труд, а женщины кидают лопатами уголь в вагонетки. Большинство из них нуждаются в модернизации, а где-то, как например, в микрорайоне Кортик Североморска, проще построить новую модульную котельную.

Александр Кобытев, директор филиала «Североморская теплосеть»: «Идёт реализация инвест-программы. До этого года мы занимались разработкой проектной документации. Сейчас вышли на уровень земляных работ, заливки плит под здание котельной».

Уже скоро подрядчики обещают установить на этом месте дымовую трубу, а пока сотрудники старой котельной с любопытством наблюдают за стройкой по соседству. Машинист котлов Надежда Алексеевна ещё помнит как 10 лет назад Кортик отапливали котлы с чугунными секциями внутри. С тех пор оборудование обновили, но и оно требует постоянного ремонта. Да и мазут нынче не в почёт, а флотский, на котором работает эта котельная, доставшаяся по наследству от военных, очень дорогой вид топлива. Как только от него откажутся, расходы предприятия сократятся сразу на 40 млн рублей в год, а значит, снизятся и субсидии из областного бюджета.