День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.19 19:30
Насладиться «Шедеврами современного православного искусства России»
С 16 января в Мурманском областном краеведческом музее при поддержке регионального правительства начала работу выставка «Шедевры современного православного искусства России». Среди экспонатов произведения именитых отечественных мастеров.
Каждое творение сделано вручную, при этом мастерами полностью соблюдены традиции и каноны, применяемые в церковном деле. Грамотный симбиоз новых технологий и старинных обычаев придаёт выставке настоящий аутентичный шарм.
Посетители увидят современные иконы украшенные бисером, жемчугом и драгоценными камнями, иконы из фарфора и бересты, а также церковную утварь, созданную в традициях кобальтовой и надглазурной росписи.
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