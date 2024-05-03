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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.24 19:30

«Наследие Победы», или Пройти шесть станций 5Д форума

Ощутить пять важнейших чувств, благодаря которым бойцы Советской Армии стали победителями и освободителями, пройдя дорогами войны, попытались участники ежегодного патриотического форума «Наследие Победы». Это шесть интерактивных площадок, которые погружают в атмосферу военных лет.

Принцип сборки автомата Калашникова для Ларисы вполне понятен: такую модель она разбирает и собирает впервые, но по долгу службы приходилось работать с самозарядным карабином Симонова. девушка признаётся, что ей не хватает силовых качеств. А вот 80 лет назад у хрупких девчонок попросту не было бы возможности думать: собирали, стреляли, защищали – война не щадила ни слабых, ни обездоленных.

Лариса Бисякова, участница 5Д форума, г. Снежногорск: «Думаю, что там был иной настрой: если ты не научишься, если у тебя не получится, то встанет вопрос о твоём выживании».

В атмосферу военной эпохи участников ежегодного 5Д форума попытались погрузить организаторы Центра молодёжи. «Наследию Победы» уже почти 10 лет, но впервые в этом году форум открыли для молодёжи старше 18 лет – временно бойцами Красной Армии стали работники учреждений и предприятий большого ЗАТО.

Виктория Григорьева, социолог Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Первый форум прошёл в 2015 году под эгидой волонтёрского корпуса «70-летия Победы», с 2016 года он активно ежегодно проводится у нас. В 2020 году был выигран грант, сегодня сможете увидеть всё, что мы подготовили».

Шесть станций форума – это интерактивные площадки, где каждой из команд предстояло пройти испытание в военном духе. Напомним, что этапы разрабатывались для школьников соизмеримо с их возможностями, впрочем, даже при такой организационной составляющей взрослым пришлось вспомнить и основы оказания первой медицинской помощи, и принципы командной работы, но главное, удалось проникнуться и почувствовать пять основных качеств и чувств, позволивших вырвать защитникам страны победу у немецко-фашистских захватчиков. Это доблесть, доброта, духовность, дерзание, душевность.

Команда «СОЛО», участники 5Д форума, г. Снежногорск: «Эмоций и впечатлений очень важных и глубоких, которых не хватает современным детям и многим взрослым. Ожидала, что будет всё как-то не так».

В рамках форума также была создана «Стена памяти» с именами героев и выставкой предметов быта и оружия, найденных на местах боев поисковиками Мурманской области.

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