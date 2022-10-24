На борту атомного ледокола-музея «Ленин» состоялась игротека, которую организовал Информационный центр по атомной энергии совместно с центральной городской библиотекой. От мини-лекций до партий в настольные игры из фонда учреждения культуры.

Как говорят специалисты, настольные игры - это не только тренировка ума, веселье, общение в кругу единомышленников, но и возможность расслабиться и попробовать что-то новое.

Павел Омельченко, участник тематического вечера «ИЦАЭ OPEN: игротека»: «Я в детстве когда-то очень давно играл в «Монополию», снова появилась возможность поиграть в настольные игры, решил прийти сюда».

Павел Омельченко учится в морском рыбопромышленном колледже и про игротеку на атомном ледоколе «Ленин» узнал в студенческом совете. Во время встречи он хотел бы изучить стратегии прохождения настольных игр и получить массу приятных эмоций. Павел в своем стремлении не одинок.

Наталия Ежова, участница тематического вечера «ИЦАЭ OPEN: игротека»: «Я заинтересована в разных формах занятий со своими студентами и думала, что, может быть, познакомившись с играми, я что-то увижу для себя. У меня внук растёт, так что я надеюсь, что это мне поможет в общении с ним в будущем».

Наталья Ежова отметила, что раньше самой популярной семейной игрой было лото, но ей больше по нраву другая настолка.

Наталия Ежова, участница тематического вечера «ИЦАЭ OPEN: игротека»: «Про лото все знают, а реверси интересно, что там за шашечки: они с одной стороны чёрные, а с другой белые. Кто съедает шашечку врага, тот её переворачивает, она становится его шашечкой».

Настольным играм все возрасты покорны, уверены в центральной городской библиотеке, которая и помогла в организации такой тематической встречи.

Ксения Чернова, сотрудник центральной городской библиотеки: «Сама настолки люблю, поэтому я их и представляю. Работаю на абонементе, обслуживаю читателей и знакомлю с новинками художественной литературы, но так как люблю настольные игры, то люблю про них и рассказывать. Хотелось бы заинтересовать посетителей, пригласить в библиотеку или же вступить в клуб «Эрудит».

Клуб интеллектуального досуга «Эрудит» предлагает северянам не только настольные игры, но и головоломки, комиксы, турниры и различные квесты. Найти их легко в соцсети «ВК»: https://vk.com/kid_erudite

К слову, присоединится к любителям проводить время с умом можно, позвонив по телефону 53-87-68.