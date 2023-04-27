«Настольный теннис для всех и везде!»

Такой девиз используют амбассадоры ракеток с мячом. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в свои ряды людей разных возрастов, навыков и разной физической формы. К тому же, этот вид спорта по праву можно считать круглогодичным.

Алик Гаджиев, президент Федерации настольного тенниса города Мурманска: «Настольный теннис – это, во-первых, такой вид спорта, где меньше всего получают травмы. Во-вторых, можно заниматься с пяти-шести лет до преклонного возраста. Мне, например, в этом году 75 лет исполнится, фактически и я могу сегодня прийти и играть».

Как некоторым может показаться, в настольном теннисе нет ничего сложного: бери себе ракетку и играй. Конечно, представление это ошибочное. Как и в любом другом виде спорта, здесь необходимы терпение и упорство, а ещё и правильная техника.

Сергей Савченко, президент Федерации настольного тенниса Мурманской области: «Очень важна техника, это очень техничный вид спорта. Очень скоростной и очень, так сказать, решения принимаются в течении доли секунд. Тут важно выработать мышечную память, ну, и голова должна всегда работать».

В нашем регионе в последние годы настольный теннис становится всё более и более популярным. Регулярно проводят чемпионаты, первенства среди ветеранов, кубок Мурманской области и другие серии турниров. К тому же, если раньше одной из главных сложностей было отсутствие тренерского состава, то на сегодняшний день ситуация меняется.

Сергей Савченко, президент Федерации настольного тенниса Мурманской области: «Сейчас у нас есть перспективные тренеры».

Один из таких ярких примеров – Кристина Мошковская.

Сергей Савченко, президент Федерации настольного тенниса Мурманской области: «Она тренер перспективный, заряженный на результат, на достижение».

Кристина родом из Оленегорска, тренерскую деятельность ведёт второй год, а вот настольным теннисом занимается уже 15 лет. Горит своим делом, учит детей с энтузиазмом.

Кристина Мошковская, тренер по настольному теннису ДЮСШ №17: «Главное, детей надо любить, уважать. Более 50 человек у нас занимаются, в нашей спортивной школе. Выезжаем на различные соревнования, занимаем почётные места: по области - первые. Готовимся к Северо-Западу».

Ребята, в свою очередь, чувствуют отношение тренера, сами занимаются теннисом осознанно и упорно.

Мария Трунова, воспитанница секции по настольному теннису: «Я занимаюсь с восьми лет. У меня занималась сестра, я вот тоже пошла. Это моё хобби, я люблю этим заниматься».

Станислав Капустин, воспитанник секции по настольному теннису: «Мне очень интересно играть в эту игру, потому что ту можно узнать много нового, съездить на соревнования и выиграть какие-то призы».

Впереди у юных теннисистов много планов, но главная мечта - получить спортивный разряд кандидата в мастера спорта (КМС).

Станислав Капустин, воспитанник секции по настольному теннису: «Я хочу, чтобы у меня было звание КМС. Хочу играть, как папа, у него звание КМС».

Мария Трунова, воспитанница секции по настольному теннису: «Я тоже хочу стать КМС, как Кристина Сергеевна. Я и сама решила вспомнить, как это – играть в настольный теннис. Процесс хоть и дарит положительные эмоции, всё же достаточно сложный, если не владеешь нужными навыками. Однако, помощь тренера мне пришлась очень кстати».

Главной «головной болью» для заполярных теннисистов остаётся отсутствие постоянного специализированного помещения для занятий. Пока спортсмены только арендуют площадки, например, в Ледовом дворце. И надеются, что в ближайшее время последуют меры поддержки и для них будут созданы условия, чтобы двигать этот спорт в массы.