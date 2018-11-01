Настоящего спортсмена не остановит даже сухой бассейн - мастер-класс Никиты Коновалова

Спортсмен рассказал маленьким поклонникам плаванья обо всех трудностях, с которыми дети столкнуться во время подготовки к серьёзным соревнованиях, поделился своим спортивным опытом.

Плаванье - один из самых популярных видов спорта. Оно развивает все группы мышц, помогает поддерживать осанку, положительно влияет на психическое здоровье. Так же, как и любой другой спорт, развивает силу воли и упорство. Однако, подготовка к соревнованиям и турнирам занимает много времени и сил, часто из-за этого некоторые из ребят не выдерживают и уходят из спорта.

Поднять дух пловцов приехал спортсмен из Омска. Никита Коновалов, многократный призер и победитель чемпионатов России, Европы и мира. Однако, молодой человек признается, что успеха удалось добиться не сразу: «До 18 лет у меня достижений в спорте вообще не было. Я бросал спорт. С 16 до 18 лет я вообще не плавал. Но в 18 лет я вернулся и добился успеха. Через 2 года стал чемпионом мира. У меня были поражения, у меня были моменты, когда я бросал спорт, но я собрался, нашёл мотивацию и вернулся в большой спорт», - рассказал Никита Коновалов, спортсмен.

По его словам, самое главное, не останавливаться перед трудностями и беречь здоровье. Перед каждой тренировкой он рекомендует разминаться не менее 40 минут, чтобы разогреть связки и мышцы, тем самым предотвратить растяжения и травмы. Никита Коновалов объяснил ребятам, что не стоит обращать внимание на условия, в которых порой приходится тренироваться - зачастую это служит отговоркой при неудачах. Настоящего спортсмена не остановит даже сухой бассейн.

Встречу с кумиром ребята запомнят на всю жизнь, кто-то даже начнёт более усердно тренироваться, чтобы постараться побить мировые рекорды и тоже стать примером для многих.

В Мурманском центральном бассейне практику встреч со звёздами спорта планируют продолжить.