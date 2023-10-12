Настоящие герои не носят плащи, они носят униформу: Мурманской областной службе скорой медицинской помощи исполнилось 95 лет

Сотрудников подразделения поздравил с юбилеем губернатор региона Андрей Чибис.

От их оперативности нередко зависят жизни. Они не знают, что принесёт новый день и сколько людей придётся спасти. И потому на работе они всегда собраны, внимательны и ответственны. Это всё о них, о сотрудниках скорой медицинской помощи.

В день рождения службы специалисты собрались вместе, чтобы принять поздравления.

Наталья Черкасова, главный врач станции скорой медицинской помощи: «Мой трудовой путь начался давно, сначала я работала врачом выездной бригады скорой медицинской помощи, а сейчас занимаю должность главного врача станции скорой медицинской помощи. Всегда было работать интересно, люди просто так не приходят на скорую помощь, тут или остаются, или уходят, как правило, все остаются навсегда. Как сказал наш учитель Валентина Алексеевна Петровская, что скорая помощь - это не профессия, это состояние души».

За 95 лет скорая помощь не раз претерпевала изменения. Система работает на развитие и повышение эффективности. Всё для того, чтобы пострадавший получил качественную и оперативную помощь, а сотрудники, в свою очередь, были довольны условиями труда. К слову, в настоящее время в этой сфере в регионе работает более тысячи человек.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «За последние четыре года мы обновили парк скорой медицинской помощи на 147 автомобилей. Это реанимобили и автомобили для линейных бригад. Сейчас на линию на дежурство у нас не выходят автомобили старше пяти лет. Обновили спецодежду, обновили информационные ресурсы и программное обеспечение, объединили всех в единое информационное поле».

В торжественной обстановке сотрудников и ветеранов скорой медицинской помощи поздравил и Андрей Чибис. Губернатор отметил, что в подмогу бригадам уже готовятся выйти молодые и воодушевлённые ребята.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Молодые ребята и девчонки, которые сегодня учатся в наших колледжах, я недавно с ними общался в очень неформальных беседах, на вопрос, куда пойдёте дальше работать, они искренне говорят про скорую помощь. Потому что коллектив сложился, система работает достаточно эффективно. Когда мы проверяем в соцсетях жалобы, как правило, мы видим, что в те сроки, которые определены нормативными требованиями, ребята всё успевают и всё делают достойно».

Отличившихся сотрудников наградили благодарственными письмами и памятными подарками. А в завершении торжественного события всех ждал красивый и вкусный сюрприз.