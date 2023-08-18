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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.23 19:30

Настоящие супергерои рядом с нами!

Пожарные – люди, которые ежедневно борются с огнём, спасают от него людей и имущество. Всегда быть в форме им помогают не только тренировки, но и соревнования. Здоровый азарт испытали сегодня огнеборцы, преодолевая командные испытания.

«Быстрее, выше и сильнее» – девиз, который вполне свободно могут использовать пожарные. От скорости их работы зачастую зависят жизни людей. И во время выездов им нередко приходится забираться на высоту, а также применять силу. Но как определить, что спасатель в хорошей форме? Например, во время соревнований по пожарно-строевой подготовке.

Эти соревнования посвящены памяти их создателя - помощника начальника караула ПЧ-4 Первого отряда Михаила Ключевского.

Соревнования проходят в два этапа: пожарная эстафета и боевое развертывание. В эстафете необходимо на скорость одеться, перенести пострадавшего, преодолеть стометровку с препятствиями, а затем подняться на учебную башню и спрыгнуть с неё, будто спасаясь от огня.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Мурманской области: «Они ежедневно отрабатываются эти навыки нашей работы, из них и составлены соревнования. Из нормативов, которые мы ежедневно на своей базе тренируем, оттачиваем и учим новое поколение».

В соревнованиях участвуют 9 команд из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска и даже охранной части Кольской АЭС.

Один из сегодняшних спортсменов – огнеборец Константин Петраков пошёл в пожарные по стопам деда и ни разу не пожалел о выбранной профессии. Мурманчанин признается, хоть работа и не простая, но ежедневные тренировки и такие соревнования помогают чётко выполнять обязанности.

Константин Петраков, старший инструктор газодымозащитной службы СПЧ по тушению крупных пожаров ГУ МЧС России по Мурманской области: «Пожары не бывают одинаковые, они всегда разные и не знаешь, что ожидать».

- Часто людей приходится спасать?

- Нечасто, но приходится. Есть такие моменты.

- Благодарят потом?

- Конечно.

Также в этот день рядом с участниками был и ветеран пожарной охраны Александр Монахов. В МЧС он трудится 42 года, из них 34 – был действующим огнеборцем. Сейчас он на пенсии, но продолжает готовить молодых бойцов. Признается, что с годами служба легче не становится, но хорошо, что смелых мужчин не убавляется.

Александр Монахов, инженер отдела организации подготовки и развития пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Мурманской области: «Работа пожарного тяжёлая. Удовлетворение получаешь, когда спасаешь кого-то или тушишь хорошо пожар: прибыли вовремя, сделали всё быстро. В этом получаешь драйв от работы. Как правило, караулы получаются смешанные - молодые приходят к бывалым. Его ставят в середку и через 2-3 года он уже впереди, а кто-то становится в середке или замыкающим звена.

Команда победителей соревнований получает Кубок памяти Михаила Ключевского.

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