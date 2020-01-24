«Настроение» - коллекционер Сергей Шепелев с помощью пейзажей возрождает любовь к русской живописи

Коллекционер Сергей Шепелев, в собрании которого более 400 картин русской живописи, готовится к персональной выставке. На ней будут представлены работы современных художников.

В сокровищнице частной коллекции побывал корреспондент «Арктик-ТВ».

Коллекционер Сергей Шепелев о каждой картине в своём собрании готов рассказывать часами. Он знает о том, как и в каком месте они создавались, с какого ракурса писал художник и даже, в каком настроение творец в тот момент находился. И этот факт удивителен, ведь в архивах у Сергея Михайловича более четырёхсот произведений, которым становится тесно в небольшом хранилище.

Сергей Шепелев, коллекционер: «Вся эта коллекция принадлежит мне. В моих планах подарить половину произведений, а 200 картин оставлю внуку. Мечтаю, что кто-то увидит эти картины в художественном музее, захочет принять их и в какой-нибудь галерее».

Безграничную красоту русских просторов и буйство красок натюрмортов из частной коллекции можно будет увидеть на персональной выставке коллекционера, которая откроется 7 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске. Называется выставка «Настроение».

Сергей Шепелев, коллекционер: «Каждый сам найдёт в них своё настроение. Люди должны увидеть, что ещё есть русская живопись, не только авангард, кубизм, но и русская живопись».

Сергей Михайлович делает всё возможное, чтобы как можно больше любителей искусства смогли увидеть творчество современных художников и оценили каждый взмах кисти мастеров и палитру цветов. Как говорит коллекционер, картины должны «работать», поэтому нашему телеканалу Сергей Шепелев презентовал пейзаж, картиной мы украсим редакцию.

Напоминаем, посетить выставку «Настроение» можно будет с 7 февраля по 8 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея.