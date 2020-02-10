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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.20 19:30

«Настроение», которое дарит северянам Сергей Шепелев

Искусство создано для того, чтобы им наслаждались массы, поэтому мурманский коллекционер Сергей Шепелев открыл вторую персональную выставку картин, назвав её «Настроение».

Название выставки придумал коллекционер картин и поклонник современного  искусства из Мурманска Сергей Шепелев. Оно максимально точно передаёт суть этих работ: пейзажи русской природы, деревенские домики, ягодные натюрморты – дарят лёгкость и умиротворение зрителям.

Сергей Шепелев, коллекционер картин, автор выставки «Настроение»: «Действительно, всё зависит от настроения. Иногда приходишь, настроение подавленное. Смотришь на работу, вот у Трутнева, работа вся солнечная. Невозможно на неё смотреть, чтобы не изменилось настроение. Посмотрел, жизнь – солнце светит, небо голубое».

В собрании Шепелева более 400 работ современных российских художников. Но коллекция не статична, она  постоянно обновляется, благодаря отличному вкусу собирателя и помощи таких же увлеченных живописью людей.

Анна Андриянова, гость выставки: «В  нашем офисе есть очень много его картин. Периодически наша мини-выставка обновляется. Он привозит новые работы, мы всегда вместе оцениваем их, смотрим, в каком месте повесить. Есть любимые работы. И всегда, когда к нам приходят клиенты, все очень радуются, что у нас очень тепло, много картин, есть что посмотреть».

Елена Пурлицис, гость выставки: «Очень прекрасные шикарные работы. Больше всего меня впечатлила картина с морошкой. Я человек, который родился в Мурманске, я коренная мурманчанка, люблю всё, что связано с севером. Поэтому больше всего мне понравилась морошка. Сразу вспоминается вкус её. Сама красивая картина для меня».

На экспозиции в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске представлены 30 картин. Для коллекционера данная выставка - это эксперимент, способ получить обратную связь. Узнать, что нравится зрителям больше. Исходя из пожеланий, будет принято решение о том, как выстраивать следующую экспозицию, например, пейзажи и натюрморты могут уступить место портретам. 

Елена Мациевич, гость выставки:  «Мне очень радостно, приятно на душе видеть эти пейзажи. Я считаю, что эта выставка - драгоценный дар в гуманитарном и просветительском отношении».

Оксана Свинар, гость выставки:  «Очень понравилась коллекция, так как, во-первых, размеры картин огромные. У Литвинова отражается свет, даже ярче настоящего светятся они. Очень понравилось. Шепелев, коллекционер, честь ему и хвала, что собрал такую замечательную коллекцию».

Полина Литвинова, гость выставки: «Очень красиво. На самом деле коллекционировать картины очень интересно. Если человек влюбился в это занятие, ему надо продолжать, ни в коем случае не бросать».

Министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области тоже пришёл поздравить Сергея Шепелева с открытием выставки. Он поблагодарил его за то, что Сергей Михайлович делится увлечением со всеми мурманчанами.

Евгений Гоман, министр культуры Мурманской области:  «Мне кажется, Мурманская область так богата на развлечения,  что хлеба и зрелищ у нас предостаточно. И огромное спасибо таким сподвижникам, как Сергей Михайлович за то, что вы собственным примером показываете нам, что такое искусство, что его можно хранить, показывать».

Картины, представленные на выставке, выполнены маслом. Их создатели  члены Союза художников России. Большинство работ авторства тверского живописца Владимира Литвинова - любимого творца Сергея Михайловича.

Современные - не значит дешевые, средняя стоимость работ 60 тысяч рублей, а самые дорогие экземпляры обошлись собирателю коллекции в  250 тысяч.

Сергей Шепелев, коллекционер картин, автор выставки «Настроение»:  «Картины из моей коллекции продаются редко, но продаются. Иногда бывают работы похожие по содержанию, по настроению. И поэтому я принимаю решение и продаю какие-то работы, а на эти вырученные деньги покупаю другое».

Выставка коллекции картин Сергея Шепелева продлится до 8 марта. Увидеть её можно в Культурно-выставочном центре Русского музея. А тем, кто не успеет это сделать, придётся ждать следующей выставки, которая состоится только через год.

 

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