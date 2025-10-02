ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.25 19:30

Настрой боевой: хоккейный клуб «Арктика» начинает новый спортивный сезон

Уже состоялась презентация нового состава игроков и тренеров, которые будут устраивать красивые хоккейные баталии за право называться лучшими среди молодых спортсменов.

В этом году хоккейный клуб «Арктика» отмечает первый юбилей – пять лет со дня образования. За плечами команды немало красивых игр и радостных побед. В новом спортивном сезоне в состав «Арктики» вошли молодые и амбициозные ребята, жаждущие только побед.

Никита Гаина, капитан ХК «Арктика»: «Настрой боевой. Команда молодая, готова играть».

Молодые и дерзкие – это хорошо, но справятся ли они с поставленными задачами?

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»: «Естественно, им придётся конкурировать с ребятами более старшего возраста. Но уверен, что им всё по силам. Ведь, перед нами стоит задача, как и каждый год, – выход в плей-офф».

А ещё одной из основных задач руководство клуба ставит воспитание парней. От юного, по хоккейным меркам возраста, до взрослых, которые в будущем смогут пройти во всероссийскую хоккейную лигу и даже КХЛ.

Александр Климов, главный тренер ХК «Арктика»: «Формирование команды мы начали в июне месяце. Также формирование команды ребят 2007-го, 2008 года. В целом костяк команды уже сформирован, так что готовы влиться в чемпионат».

Отметим, что костяк команды этого сезона составят игроки, которые ранее уже добились определенных успехов. Их прошедшая подготовка в Минске была завершена успешно с победами в ряде товарищеских матчей.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «От всей души поздравляю всех со стартом нового хоккейного сезона нашей молодёжной команды «Арктика».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Хочется, чтобы был свой клуб, на который приятно было бы ровняться. Мы со своей стороны стараемся его поддерживать. Поэтому в сезоне очень рассчитываем, что у вас будет много достойных побед, что наши болельщики получат удовольствие от посещения домашних игр и насладятся домашним матчем».

Ближайшие игры в Мурманске хоккейный клуб «Арктика» проведёт 6 и 7 октября в 19 часов в Ледовом дворце спорта. Это будут домашние матчи с «Металлургом» из Вологодской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:15Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Услуга «наличные на кассе» теперь доступна в 259 торговых точках Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 49 копеек, евро потерял почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания: прокурором города Североморска выявлены нарушения требований жилищного законодательства-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»