Настрой боевой: хоккейный клуб «Арктика» начинает новый спортивный сезон

Уже состоялась презентация нового состава игроков и тренеров, которые будут устраивать красивые хоккейные баталии за право называться лучшими среди молодых спортсменов.

В этом году хоккейный клуб «Арктика» отмечает первый юбилей – пять лет со дня образования. За плечами команды немало красивых игр и радостных побед. В новом спортивном сезоне в состав «Арктики» вошли молодые и амбициозные ребята, жаждущие только побед.

Никита Гаина, капитан ХК «Арктика»: «Настрой боевой. Команда молодая, готова играть».

Молодые и дерзкие – это хорошо, но справятся ли они с поставленными задачами?

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»: «Естественно, им придётся конкурировать с ребятами более старшего возраста. Но уверен, что им всё по силам. Ведь, перед нами стоит задача, как и каждый год, – выход в плей-офф».

А ещё одной из основных задач руководство клуба ставит воспитание парней. От юного, по хоккейным меркам возраста, до взрослых, которые в будущем смогут пройти во всероссийскую хоккейную лигу и даже КХЛ.

Александр Климов, главный тренер ХК «Арктика»: «Формирование команды мы начали в июне месяце. Также формирование команды ребят 2007-го, 2008 года. В целом костяк команды уже сформирован, так что готовы влиться в чемпионат».

Отметим, что костяк команды этого сезона составят игроки, которые ранее уже добились определенных успехов. Их прошедшая подготовка в Минске была завершена успешно с победами в ряде товарищеских матчей.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «От всей души поздравляю всех со стартом нового хоккейного сезона нашей молодёжной команды «Арктика».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Хочется, чтобы был свой клуб, на который приятно было бы ровняться. Мы со своей стороны стараемся его поддерживать. Поэтому в сезоне очень рассчитываем, что у вас будет много достойных побед, что наши болельщики получат удовольствие от посещения домашних игр и насладятся домашним матчем».

Ближайшие игры в Мурманске хоккейный клуб «Арктика» проведёт 6 и 7 октября в 19 часов в Ледовом дворце спорта. Это будут домашние матчи с «Металлургом» из Вологодской области.