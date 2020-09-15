Наступил новый отопсезон, а долги у некоторых северян – старые

Энергетики и судебные приставы проводят совместные рейды по неплательщикам. Напомним, до конца пандемия скорректировала меры по взысканию задолженностей: в квартирах у неплательщиков имущество изымать было нельзя. Но на арест автомобилей и нежилых помещений это не распространяется.

Коммунальные долги, говорят приставы, в топ-листе направлений по взысканию. Их так же много, как и долгов кредитных. Например, этот «Renault» изъят у собственника в пользу «МурманЭнергоСбыта». Владелица транспортного средства не платила за отопление больше года, задолжала почти 190 тысяч рублей и не выходила на связь с приставами.

Антон Савелов, пристав отдела судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска: «Должник в течение десяти дней может оплатить полностью задолженность. В случае, если он не оплатит, то будет привлечён оценщик, автомобиль будет оценен и передан на принудительную реализацию. После реализации денежные средства будут перечислены в счёт погашения задолженности».

В связи с эпидемобстановкой, до 31 декабря этого года скорректированы полномочия судебных приставов. Приостановлены рейды, связанные с изъятием имущества в квартирах должников. Однако на транспортные средства эти правила не распространяются. Как и на аресты нежилых помещений.

Дмитрий Фофанов, старший судебный пристав – начальник отдела судебных приставов Ленинского округа г. Мурманск: «Установлен должник, длительно не исполнявший исполнительный документ, судебным приставом было принято решение об установлении его имущественного положения, в связи с чем был наложен арест на недвижимое имущество, принадлежавшее должнику».

Долг этого собственника за тепло – 325 тысяч рублей. И по предварительной информации, он сдаёт своё помещение на улице Александрова третьим лицам. Если факт аренды приставы установят, то арестуют платежи нанимателей. Второй вариант взыскания – оценка и продажа самого помещения. В этом случае у нарушителя будет дано 10 дней на погашение долга.