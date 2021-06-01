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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.21 19:30

Наступило лето - пора ремонтировать дороги

Этим летом в Мурманске помимо улицы Буркова ремонтироваться будут Северный проезд и улица Туристов.

Дорожная фреза уверенно срезает верхний слой асфальта, ссыпает его в грузовик. Так незатейливо Северный проезд готовят к обновлению дорожного покрытия. Несмотря на довольно интенсивное движение на ремонтирующемся участке, работы планируется провести в срок.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь у нас меняется асфальтобетонное покрытие дороги, плюс делается тротуар, плюс частично у нас идёт демонтаж ограждений - старые ограждения демонтируются, где-то мы их оставляем, просто их демонтируем и заново ставим, а где-то их вообще убираем, чтобы их было меньше. Работы у нас начаты вовремя, срок завершения по этому участку планируется до 10 июля».

Но сложности с дорогами есть не только в центре города. Улицу Туристов также должны привести в норму. До недавнего времени ученики Прогимназии №61 были вынуждены ходить в школу прямо по дороге. Однако теперь ситуация должна улучшиться, особенно после того, как представители Общероссийского народного фронта привлекли внимание администрации города к этой проблеме.

Как выяснилось, не только дети, но и простые жители близлежащих домов уже давно страдают от отсутствия пешеходной зоны - тротуар просто не входил в первоначальные планы строительства района.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я сейчас дал поручение комитету по развитию городского хозяйства оперативно выйти сюда на участок дороги, прилегающий к прогимназии и понять возможности по трассировке тротуара. После того, как буду определены эти возможности, где его можно обустроить, далее мы будем формировать задания на проектирование и искать проектировщика: или будем делать своими силами проект тротуарной связи, пешеходной связи, или будем привлекать стороннего проектанта».

Работы по проектированию тротуара должны начаться в ближайшем будущем, вполне возможно, что в следующем году путь юных мурманчан в школу станет безопаснее.

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