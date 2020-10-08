Насущные проблемы ЗАТО Александровск решают депутаты

В этот раз народные избранники Совета депутатов ЗАТО Александровск решили поставить жирную точку в вопросе неправильной парковки автомашин в городах муниципалитета.

Поправки внесены и теперь любителям оставлять машины рядом с мусорными контейнерами грозит штраф. Поставить машину можно за 5 метров от площадок, так, по мнению парламентариев, транспортное средство не будет мешать вывозу отходов.

Евгения Друзьяк, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Об этом жители будут информированы с помощью СМИ и табличек, где будет указано, что ставить транспорт запрещено».

Есть на территории Александровска и строения, у которых сложно либо вовсе невозможно определить собственника. На заседании Совета вопрос о том, что делать с такими зданиями поднимали не раз. Чтобы не оставлять недвижимость на растерзание вандалам и дать им вторую жизнь владельцем таких зданий после экспертиз можно признать территориальное образование.

Евгения Друзьяк, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Теперь у муниципалитета появится возможность учесть бесхозный объект и включить их в собственность муниципальную».

Пример простой: старый молокозавод на территории Полярного теперь будет либо преобразован в иное необходимое Александровску предприятие, либо перестроен для культурного и социального пользования жителями.