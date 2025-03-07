Насыплю соль я в ванну, или Домашнее спа своими руками

Рецептами натуральной косметикой с корреспондентом «Арктик-ТВ» Анастасией Кочуровой поделились сотрудники Арт-библиотеки.

Ольга Макарова давно увлекается созданием натуральной косметики. Оказалось, что это не так сложно, как она себе представляла.

Для того чтобы расслабиться достаточно принять горячую ванну, но ещё приятнее будет добавить туда соль с любимыми ароматами.

Ольга Макарова, заведующая отделом творчества и дизайна Арт-библиотеки Мурманска: «Для того, чтобы замешать соль, нам нужно будет некоторое количество соли пересыпать в мисочку, потом добавить жирные масла. Они тут представлены в трёх видах - в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Надо добавить для аромата эфирные масла. Тоже в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Например, взбодриться или, наоборот, успокоиться».

Я выбрала расслабляющий эффект с нотками вдохновения. Для того чтобы его получить мы выбрали основу - жирное масло абрикосовой косточки и добавили эфирные масла чайного дерева, гвоздики и полыни.

Ольга Макарова, заведующая отделом творчества и дизайна Арт-библиотеки Мурманска: «Довольно много масла получилось. Мы можем даже разделить эту порцию на две-три процедуры принятия ванны. Её можно смешивать с обычной солью для ванны - по такой большой ложке надо добавлять, чтобы поверхность воды будет с пятнышками жира».

Получившуюся соль можно использовать не только для принятия ванны, но и в качестве ароматизатора. Достаточно просто поставить открытую баночку в любое место и этим запахом наполниться весь дом.

- А это колода карточек с различными растениями. Вы можете прочитать какое-то пожелание и понять, что можно поменять в вашей жизни прямо сегодня.

- Герань! Семья – это великое чудо. Подумай, какие дела, мысли и чувства, беседы помогут поддержать мир в творческой семье.

Ещё одно приятно пахнущее косметические средство – кофейный скраб для тела. Здесь уже используют больше жирных масел и меньше эфирных, чтобы напитать кожу, но при этом не сильно перебивать запах зёрен. Кстати, молотый кофе можно использовать уже переработанный. Например, Ольге принесли его для мастер-класса из заведения общепита, расположенного неподалеку.

Ольга Макарова, заведующая отдела творчества и дизайна Арт-библиотеки Мурманска: «Мне хотелось какими-то своими знаниями поделиться с нашими прекрасными землячками, возможно, кому-то подарить новые идеи, вдохновение для того, чтобы они как можно больше заботились о себе дома. Для того чтобы им не приходилось выкраивать много времени на салоны красоты, например, а для того, чтобы они могли, придя с работы, в какой-то вечер быстренько сообразить маленькую масочку какую-нибудь или скрабик для того, чтобы сделать себе приятно».

Мастер-классы для девушек организовывают регулярно. Это цикл событий в рамках проекта «Арт-девичник», где девушки не только наполняются вдохновением, но и узнают множество полезной информации. А ещё это неплохой способ провести время отмечая 8 Марта.

Почему бы не поработать над такими вещами и со своей второй половиной?