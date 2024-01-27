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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.24 20:30

Насыщенная событиями неделя: ярко отметили Татьянин день, отправили в долгий путь экспедицию «Россия 360», президент закрепил статус многодетных семей, Мурманск прощается с Аллой Журавлевой

По 10 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать сотрудникам подразделений патрульно-постовой службы из регионального бюджета, сообщил губернатор. Доплату получат более 360 сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также младший начальствующий состав дежурных частей и кинологи.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Дмитрий Ерохин, сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области; Любовь Сочнева, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

На это неделе мы чествовали Татьян и студентов. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» прокатилась на необычном «Музыкальном троллейбусе»…

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», - говорится в указе. Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Поддержка - это пособия и выплаты, помощь в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям - на досрочное назначение страховой пенсии. В документе так же определяется перечень мер, которые рекомендуется установить главам субъектов. Среди них - бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление им бесплатного питания в школах, а также формы и спортивной одежды, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой. Напомним, ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии.

По 10 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать сотрудникам подразделений патрульно-постовой службы из регионального бюджета, сообщил губернатор. Доплату получат более 360 сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также младший начальствующий состав дежурных частей и кинологи. Предполагается, что выплата, назначенная с февраля, станет стимулом для сокращения дефицита специалистов.

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