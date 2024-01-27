Насыщенная событиями неделя: ярко отметили Татьянин день, отправили в долгий путь экспедицию «Россия 360», президент закрепил статус многодетных семей, Мурманск прощается с Аллой Журавлевой

По 10 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать сотрудникам подразделений патрульно-постовой службы из регионального бюджета, сообщил губернатор. Доплату получат более 360 сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также младший начальствующий состав дежурных частей и кинологи.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Дмитрий Ерохин, сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области; Любовь Сочнева, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

На это неделе мы чествовали Татьян и студентов. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» прокатилась на необычном «Музыкальном троллейбусе»…

После прогулки по знакомому маршруту студентов ждал «Арктический диалог» в стенах вуза, в котором принял участие путешественник и видеоблогер Богдан Булычёв…

Старт дан! Первая континентальная экспедиция вокруг Российской Федерацией официально началась. Что интересно, всё путешествие пройдёт на колёсной технике российского производства. В экипаже 12 человек. Эту экспедицию поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин...

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», - говорится в указе. Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Поддержка - это пособия и выплаты, помощь в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям - на досрочное назначение страховой пенсии. В документе так же определяется перечень мер, которые рекомендуется установить главам субъектов. Среди них - бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление им бесплатного питания в школах, а также формы и спортивной одежды, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой. Напомним, ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии.

По 10 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать сотрудникам подразделений патрульно-постовой службы из регионального бюджета, сообщил губернатор. Доплату получат более 360 сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также младший начальствующий состав дежурных частей и кинологи. Предполагается, что выплата, назначенная с февраля, станет стимулом для сокращения дефицита специалистов.

В Мурманске состоялся телемост с Санкт-Петербургом, посвящённый памятной дате - Дню полного освобождения Ленинграда от блокады...

Работа, в которой нет благодарных пациентов. Речь идёт о патологоанатомах, которые недавно отметили свой профессиональный праздник...

Для того, чтобы получить образование по специальности «Сестринское дело», теперь не нужно четыре года учиться в колледже. В Мурманске можно пройти ускоренное обучение.

Ушла из жизни легенда Мурманского областного драматического театра Алла Журавлева. Её коллеги, друзья и члены семьи исполнили последнюю просьбу актрисы: они попрощались с ней в стенах любимого театра, которому она посвятила лучшие годы жизни...

В Териберке может возникнуть экологическая проблема. Уже несколько дней в соцсетях местные жители бьют тревогу. По словам очевидцев, один из отелей на территории села сливает канализацию в море. БАМУ Росприроднадзора, который должен заниматься этой проблемой, в очередной раз не смог оперативно прокомментировать ситуацию…

В Лапландском заповеднике кипит жизнь, узнать о которой можно только с помощью фотоловушек. Кадры, которые разметили на своей странице вс соцсети сотрудники учреждения, сделаны в разное врем года. Например, на озере пара лебедей-кликунов с птенцами повстречалась с росомахой. Та вприпрыжку пронеслась туда и обратно, а затем скрылась в лесу. А вот пробегает норвежский лемминг, а в это время рядом сидит, но не реагирует на потенциальную добычу, мохноногий сыч. Скорее всего, хищник уже сыт и просто созерцает ночное небо. Кто давно не видел лося? Вот он во всей красе позирует для зимней фотоловушки. Здравствуйте, мистер Лось. А это чьи следы на снегу? Правильно, куницы. Любопытный зверёк очень быстро убегает за пределы видимости записывающего устройства.