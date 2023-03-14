Наталия Зубова: от а до я в школе НКО

С 2010-го по 2016 год в арсенале российского законодательства появился ряд нормативных документов, существенно меняющих статус некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению.

Граждане предъявляют всё больший спрос к получению разнообразных, а самое главное, качественных социальных услуг. Государственный поставщик социальных услуг в одиночку не справится с растущими потребностями населения. Расширение списка поставщиков социальных услуг за счёт представителей малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций позволяет существенно повысить эффективность использования ресурсов, расширить спектр оказываемых услуг.

С 2010-го по 2016 год в арсенале российского законодательства появился ряд нормативных документов, существенно меняющих статус некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению.

А чем занимаются социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области? Чем они отличаются от НКО? Кто может создать такую организацию? И кто может помочь таким желающим? На эти вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Наталия Зубова, руководитель проекта «Ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области».