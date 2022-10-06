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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 19:30

Наталья Аболемова, победитель конкурса «Учитель города Мурманска – 2022»: «Я стараюсь быть добрым, понимающим педагогом, другом для ребят»

Учитель – одна из уважаемых профессий. Сегодня большинство преподавателей становится не только наставниками для своих учеников, но и близкими друзьями. Они с пониманием относятся к ошибкам детей и с большой заботой пытаются обучать их. 5 октября мастера своего дела отметили профессиональный праздник – День учителя.

Татьяна Трофимова, директор МБОУ «СОШ №18», г.Мурманск: «Это тот человек, которого понимают дети. К которому идут с удовольствием, любопытством на уроках. Это, кого любят дети, кого ребята могут назвать своим другом, каким-то советником своим - самым важным и поделиться самым сокровенным».

Если раньше преподавали в строгой форме по всем канонам, то в настоящее время каждый урок может быть похож на праздник. Учителя стараются, чтобы детям было интересно и весело. Проявляют смекалку и дружат с гаджетами. Современный педагог – креативен, активен, и внимателен.

Дарья Чернышева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №18», г.Мурманск: «Всесторонне развитые, всесторонне открытые для общения в любом формате: через Интернет-пространство, через личное общение. В связи с последними обстоятельствами мы понимаем, что у нас личное общение больше сводится к минимуму, поэтому современный педагог должен быть очень мобилен, очень активен и, наверное, отдавать много времени своей профессии и своей работе».

Для того чтобы держать себя в профессиональном тонусе и развиваться помимо повышения квалификации учителя соревнуются друг с другом.

В День учителя на сцене Детской театральной школы подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска – 2022», который состоялся уже в 26 раз.

За звание лучшего в этом году боролись 25 педагогов из 18 школ, гимназий, лицеев и прогимназий. Участники проявляли своё мастерство в двух конкурсных номинациях: «Педагогический дебют» - для тех, кто недавно в профессии и «Педагогический поиск» -  для более опытных.

Дмитрий Бачинский, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №56», г.Мурманск: «Это не первый мой конкурс. У меня уже за плечами ещё три конкурса. Мне нравится. Это очень, так скажем, хороший опыт перенимаешь от других учителей. Для меня это важно».

Нововведением в конкурсе стало испытание «Учитель в цифровом пространстве», где конкурсантам пришлось презентовать опыт работы в цифровом образовательном процессе с помощью своего Интернет-ресурса.

Анжела Двинина, учитель начальных классов МБОУ «ООШ №37», г. Мурманск: «В первый день было интервью с коллегой. Мне не надо было готовиться, мы просто отвечали на вопросы. Второй день, конечно, был серьёзным - мы представляли свой методический опыт и рассказывали о собственном сайте. На третий день был урок - один из самых сложнейших дней. Готовилась я, конечно, давно. Наверное, начиная с лета. И финал был тоже очень серьёзным - надо было представить свой образовательный процесс и дать мастер-класс. Всё очень серьёзно, сложно, но безумно интересно».

В финале были определены призёры каждой предметной номинации и один абсолютный победитель, которым стала учительница английского языка Аболемова Наталья Виловна. 

Наталья Аболемова, учительница английского языка МБОУ «Гимназия №8», г. Мурманск: «Я ожидала стать призёром. Победа всегда какая-то неожиданная, всегда, кажется, что есть кто-то лучше, сильнее. Очень сильные были коллеги. Я ходила к ним на уроки, видела, очень переживала за них. У меня до сих пор дрожит голос и коленки, и руки».

Наталья Виловна преподает с 2010 года, признается, что иногда устаёт от работы, но любить её не перестает.

Наталья Аболемова, учительница английского языка МБОУ «Гимназия №8», г.Мурманск: «Мне хочется быстрее вернуться на уроки, мне очень хочется, чтобы это было заслуженно. Я очень заглядываю вперед, пытаюсь подумать, что можно сделать лучше и, конечно, я стараюсь быть добрым, понимающим педагогом, другом для ребят».

Каждому родителю, хочется знать, что их ребёнок попал в надёжные руки, что учителю, можно и нужно доверять. Такие конкурсы как раз показывают, насколько многогранны, уникальны и образованны наши северные наставники.

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