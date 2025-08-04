День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.25 12:00
Наталья Бережная: чего на самом деле хотят женщины?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Бережная, акушер-гинеколог, автор проекта для беременных и человек, который совсем недавно переехал в Мурманск, наш эксперт, рассказывает о том, что, действительно может мотивировать женщин заводить детей.
Последние 20 лет в нашей стране только и разговоров, что о демографии. Вводятся новые меры поддержки молодых семей, пересматриваются протоколы, информационная политика. А где в этом всём женщина?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Бережная, акушер-гинеколог, автор проекта для беременных и человек, который совсем недавно переехал в Мурманск, наш эксперт, рассказывает о том, что, действительно может мотивировать женщин заводить детей.
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Последние комментарии
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
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