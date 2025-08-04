Наталья Бережная: чего на самом деле хотят женщины?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Бережная, акушер-гинеколог, автор проекта для беременных и человек, который совсем недавно переехал в Мурманск, наш эксперт, рассказывает о том, что, действительно может мотивировать женщин заводить детей.

Последние 20 лет в нашей стране только и разговоров, что о демографии. Вводятся новые меры поддержки молодых семей, пересматриваются протоколы, информационная политика. А где в этом всём женщина?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Бережная, акушер-гинеколог, автор проекта для беременных и человек, который совсем недавно переехал в Мурманск, наш эксперт, рассказывает о том, что, действительно может мотивировать женщин заводить детей.