Наталья Будько и Елена Шульга: «Просто будь», или О поддержке взрослых, столкнувшихся с онкологией

Онкология - страшный диагноз, с которым сталкивается очень много людей. Без поддержки с такой болезнью многим не справиться.

Наталья Будько создала группу взаимопомощи онкобольных пациентов, где можно найти не только поддержку, но и узнать много нового, получить консультации различных специалистов.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Будько вместе с Еленой Шульгой, врачом-рентгенологом рассказывают о том, как помогает проект людям, где брать силы, чтобы справляться с любым недугом.