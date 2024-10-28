День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.24 12:00
Наталья Будько и Елена Шульга: «Просто будь», или О поддержке взрослых, столкнувшихся с онкологией
Онкология - страшный диагноз, с которым сталкивается очень много людей. Без поддержки с такой болезнью многим не справиться.
Наталья Будько создала группу взаимопомощи онкобольных пациентов, где можно найти не только поддержку, но и узнать много нового, получить консультации различных специалистов.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Будько вместе с Еленой Шульгой, врачом-рентгенологом рассказывают о том, как помогает проект людям, где брать силы, чтобы справляться с любым недугом.
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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