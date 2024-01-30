Наталья Будько и Мария Кожемякина-Бельчикова: «Самое время жить» - о необычном проекте, который посвящается Всемирному дню борьбы против рака

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Группа взаимопомощи для онкологических пациентов Мурманска и области подготовила сразу два мероприятия, посвящённых теме онкологии.

Участвовать в них будут и сами онкопациенты.

Это спектакль и фотовыставка под общим названием «Самое время жить».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в гостях люди, без которых проект бы точно не состоялся. Наталья Будько и Мария Кожемякина-Бельчикова рассказывают о том, как проект создавался, кто примет участие в спектакле, почему для тех, кто столкнулся с раком, так важна не только медицинская, но и эмоциональная поддержка.