Наталья Давыденкова: онкология – это не приговор, или Неделя борьбы с раком

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, а с 3 по 9 февраля в России проходит тематическая неделя профилактики онкологических заболеваний.

Чтобы уберечься от этих тяжелых недугов, пациент, прежде всего, должен заботиться о своем здоровье, считают врачи-онкологи. В том числе, предпринимать профилактические меры.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Давыденкова, хирург-онколог, маммолог Мурманского областного онкологического диспансера (МООД), рассказывает о целях и задачах Недели профилактики онкологических заболеваний, как и где провести диагностику онкологических заболеваний, включая ранние стадии, когда возможно полное излечение.