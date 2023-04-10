Наталья Давыденкова: рак молочной железы - приговор или болезнь, которую можно вылечить?

Рак молочной железы – это серьёзный диагноз. Но сдаваться нельзя, даже если анализы и исследования показали, что человек болен.

Как борются с этим недугом мурманские медики? С какого возраста и каким образом нужно проверяться у врачей? Кто входит в группу риска? И возможно ли выжить с 4 -й стадией рака?

На серьёзные медицинские вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам ответит хирург-онколог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.