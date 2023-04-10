День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 12:00
Наталья Давыденкова: рак молочной железы - приговор или болезнь, которую можно вылечить?
Рак молочной железы – это серьёзный диагноз. Но сдаваться нельзя, даже если анализы и исследования показали, что человек болен.
Как борются с этим недугом мурманские медики? С какого возраста и каким образом нужно проверяться у врачей? Кто входит в группу риска? И возможно ли выжить с 4 -й стадией рака?
На серьёзные медицинские вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам ответит хирург-онколог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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