День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.25 12:00
Наталья Дементьева: арктический кондитер - от Мурманска до Индии
Наталья Дементьева — кондитер из Мурманска, чьи десерты знают далеко за пределами Севера. Участница программы Рената Агзамова «Король десертов», автор съедобного портрета Альберта Эйнштейна и фирменного рулета «Альмар». Недавно она вернулась из Индии, где завоевала второе место на международном конкурсе, уступив победителю всего три балла.
Сегодня Наталья Дементьева – гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - делится своим впечатлениями, вдохновением и секретами сладкого мастерства.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
