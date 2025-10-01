Наталья Дементьева: арктический кондитер - от Мурманска до Индии

Наталья Дементьева — кондитер из Мурманска, чьи десерты знают далеко за пределами Севера. Участница программы Рената Агзамова «Король десертов», автор съедобного портрета Альберта Эйнштейна и фирменного рулета «Альмар». Недавно она вернулась из Индии, где завоевала второе место на международном конкурсе, уступив победителю всего три балла.