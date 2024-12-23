День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.24 12:00
Наталья Дементьева, арктический кондитер: антигравитационные и 3D торты. Беседа о вкусном, сладком и красивом
Мы всегда восхищаемся личностями, которые сочетают в себе много талантов. Например, Наталья Андреевна Дементьева - основатель и директор компании «Мурманский центр обоев», арктический кондитер Мурманска.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Дементьева, бизнес-леди, которая успешно совмещает в себе личность руководителя и творческую одарённость, рассказывает о современных кондитерских трендах, что очень важно перед Новым годом, об участии в Первом Международном чемпионате антигравитационных тортов.
Узнаем от Натальи Андреевны о том, что 14 декабря у «Мурманского центра обоев» был день рождения, как в коллективе встретили эту дату и планах на будущее.
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