Наталья Дементьева, арктический кондитер: антигравитационные и 3D торты. Беседа о вкусном, сладком и красивом

Мы всегда восхищаемся личностями, которые сочетают в себе много талантов. Например, Наталья Андреевна Дементьева - основатель и директор компании «Мурманский центр обоев», арктический кондитер Мурманска.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Дементьева, бизнес-леди, которая успешно совмещает в себе личность руководителя и творческую одарённость, рассказывает о современных кондитерских трендах, что очень важно перед Новым годом, об участии в Первом Международном чемпионате антигравитационных тортов.

Узнаем от Натальи Андреевны о том, что 14 декабря у «Мурманского центра обоев» был день рождения, как в коллективе встретили эту дату и планах на будущее.