День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 20:00
Наталья Емельяненко, врач-гинеколог, хирург-онколог Мурманского областного онкодиспансера: о репродуктивном здоровье северян, или Всё очень индивидуально, но ежегодный осмотр надо обязательно проходить
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Последние комментарии
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
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