Наталья Горишняя: о банковском деле, кредитах и вкладах

Сегодня трудно представить современное общество без услуг, которые предоставляют финансовые организации. Практически каждый человек в той или иной степени знаком с работой банков и пользуется услугами профессионалов при проведении финансовых операций между различными городами и странами, получении денежных средств на открытие собственного дела, для совершения крупных покупок, для аккумулирования свободных денежных средств.

Банковская система, обеспечивающая на современном этапе развития экономических взаимоотношений нормальное функционирование всей экономики в целом, играет очень важную роль как для государства, так и отдельно взятой семьи.

Но всё ли так радужно в наших финансовых взаимоотношениях с кредитными организациями? На что, например, стоит обращать внимание при досрочном погашении кредита, и как к этому относятся банки? Можно ли отказаться от страховки и может ли это повлиять на оформление кредита?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Горишняя, управляющий директор РОО «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО), подробно отвечает на эти и другие вопросы.

Эта программа выходит в рамках медиароекта «Финансовый грамотей» - проекта, направленного на повышение финансовой грамотности населения Мурманской области. Он носит просветительский характер и реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.