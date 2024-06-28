Наталья Горишняя: о банковском деле, кредитах и вкладах
Банковская система, обеспечивающая на современном этапе развития экономических взаимоотношений нормальное функционирование всей экономики в целом, играет очень важную роль как для государства, так и отдельно взятой семьи.
Но всё ли так радужно в наших финансовых взаимоотношениях с кредитными организациями? На что, например, стоит обращать внимание при досрочном погашении кредита, и как к этому относятся банки? Можно ли отказаться от страховки и может ли это повлиять на оформление кредита?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Горишняя, управляющий директор РОО «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО), подробно отвечает на эти и другие вопросы.
Эта программа выходит в рамках медиароекта «Финансовый грамотей» - проекта, направленного на повышение финансовой грамотности населения Мурманской области. Он носит просветительский характер и реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.