Наталья Капитанова: об участии во Всероссийском конкурсе Министерства культуры на получение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства и о планах на будущее

В начале октября были объявлены имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. В числе победителей – северянка Наталья Капитанова, преподаватель фортепианного отделения и концертмейстер Детской школы искусств №1 города Мурманска.

Наталья Капитанова работает в учреждении уже более 20 лет. Учащиеся её класса являются постоянными участниками школьных, городских, региональных мероприятий и международных конкурсов. Преподаватель ведёт активную музыкально-просветительскую работу в образовательных учреждениях Первомайского округа областного центра. Созданные педагогом учебно-методические пособия публикуются на всероссийском уровне. Наталья Капитанова, участник творческого объединения «Композиторы Заполярья», пишет музыку и является автором песен о нашем северном крае.

«Главным в своей работе считаю вдохновение и любовь – к музыке, к детям, к жизни, к родине! Встречать и провожать учеников с улыбкой – вот и весь педагогический секрет. А видеть счастливые лица детей и их родителей – большая радость для каждого педагога», – делится наставник юных северных музыкантов.

Заметим, что в конкурсе принимали участие более 700 преподавателей из разных регионов России.

Как Наталье Капитановой это удалось? С чего начался её творческий путь? Какие планы ещё она хочет реализовать в музыкальном искусстве? Об этом и не только идёт разговор с гостьей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Натальей Капитановой, преподавателем Детской школы искусств №1 города Мурманска.