Наталья Курдвановская: 20-летие добра, или Юбилей Социального центра – SOS Мурманск

Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» было создано в 2005 году. Деятельность центра основана на главном слогане системы Детские деревни - SOS Россия – «Любящая семья - каждому ребёнку».

Функция ЧУСО обширна: воспитание детей в заботливом семейном окружении; создание для каждого ребёнка безопасной семейной среды; защита ребёнка от любой формы плохого обращения и пренебрежения; обеспечение равных возможностей детям независимо от их статуса и физических возможностей.

Выстроенная за эти годы система социальной поддержки детей и их семей обеспечивает защиту и поддержку прав детей. Центр – SOS Мурманск занимается профилактикой социального сиротства, помощь семьям, находящимся в кризисной ситуации, обучением специалистов инновационным технологиям работы с семьями, внедрением и распространением этих технологий.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Викторовна Курдвановская, директор ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск», подводит итоги 20-летней работы, рассказывает о роли организации и о перспективах на будущее.