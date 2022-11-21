Наталья Михеева и Даниил Беликов: о трудном пути к победе и эмоциях на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» три юных мурманчанина завоевали серебряные медали. Один из них сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».

С 28 по 31 октября этого года в Гостином дворе Москвы проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Абилимпикс» стал важной частью инклюзивного образования. Соревновательная программа чемпионата проводилась по 40 компетенциям восьми направлений – информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы. Участниками Национального чемпионата стали 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. Были определены 707 победителей, которые получили медали и ценные призы. Судейство чемпионата осуществлял 201 национальный эксперт.

Какие были испытания? Что даёт детям участие в чемпионате? Как можно подать заявки на следующий год? Об этом и не только идёт разговор с Натальей Михеевой, заместителем директора ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Мурманской области, и Даниилом Беликовым, победителем Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия-страна возможностей» в рамках Национального проекта «Образование».