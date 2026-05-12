Наталья Михеева и Вячеслав Земцов: «Абилимпикс 2026»

В Центре образования «Лапландия» торжественно наградили победителей и призёров регионального чемпионата «Абилимпикс». В этом году чемпионат объединил 290 человек – школьников от 14 лет, студентов и специалистов, в том числе участников специальной военной операции. Они продемонстрировали свои навыки в 27 направлениях – от технических и цифровых компетенций до творческих и социально значимых профессий.

«Абилимпикс» – гораздо больше, чем просто олимпиада для людей с ОВЗ. Это мощное движение, направленное на интеграцию людей с инвалидностью в профессиональную среду и разрушение стереотипов о их возможностях.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Михеева, заместитель директора Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области, и Вячеслав Земцов, председатель Молодёжного содружества «Абилимпикс» в Мурманской области, подробно рассказывают об особенностях регионального чемпионата «Абилимпикс 2026», его ходе и участниках.