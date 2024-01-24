Наталья Ниденс: о программе и целях Дня открытых дверей для будущих медиков

В Мурманске пройдёт День открытых дверей для будущих медицинских работников. Подобное мероприятие проводится не в первый раз. Например, в прошлом году оно собрало более 350 школьников и их родителей.

Почему есть запрос на подобные встречи? Кто выступит перед ребятами? И в какие медвузы чаще всего поступают северяне?

Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает гость студии - Наталья Ниденс, руководитель кадрового центра медицинских работников Мурманской области.